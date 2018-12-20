Власти Керчи сдали тест на наркотики

https://news.ru/storage/news/97292a422a14652fa5a1fa7269ab8797/3ae34ce8-33e7-40a1-99b7-219d530cff47_850.jpg АГН «Москва»

Сотрудникам администрации Керчи предложили протестироваться на употребление наркотических веществ. Глава совета города Николай Гусаков поддержал проведение проверки.

Всех чиновников обязали пройти освидетельствование на наличие запрещённых веществ в моче и крови. По словам Гусакова, депутаты горсовета также проходят подобные проверки в рамках регулярной обязательной диспансеризации.

Такие обследования керченские чиновники начали проходить после того, как в прошлом году нескольких сотрудников задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Также был задержан один из сотрудников управления муниципального контроля и заместителя главы керченской администрации, сообщает НСН.

Ранее News.ru писал, что материал «Героин — собственность модели» исчез с сайта издания «Батенька, да вы трансформер!» Удалить текст с сайта потребовали в МВД. Вместо статьи на сайте издания под заголовком «Здесь был текст» опубликовано краткое описание удалённой истории. Авторы сообщают, что это был первый текст большого исследования о проблеме героиновой наркомании.