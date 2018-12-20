Власти Керчи сдали тест на наркотики

Сотрудникам администрации Керчи предложили протестироваться на употребление наркотических веществ. Глава совета города Николай Гусаков поддержал проведение проверки.
Всех чиновников обязали пройти освидетельствование на наличие запрещённых веществ в моче и крови. По словам Гусакова, депутаты горсовета также проходят подобные проверки в рамках регулярной обязательной диспансеризации.
Такие обследования керченские чиновники начали проходить после того, как в прошлом году нескольких сотрудников задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Также был задержан один из сотрудников управления муниципального контроля и заместителя главы керченской администрации, сообщает НСН.
Ранее News.ru писал, что материал «Героин — собственность модели» исчез с сайта издания «Батенька, да вы трансформер!» Удалить текст с сайта потребовали в МВД. Вместо статьи на сайте издания под заголовком «Здесь был текст» опубликовано краткое описание удалённой истории. Авторы сообщают, что это был первый текст большого исследования о проблеме героиновой наркомании.