Опрос, призванный определить место для возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, состоится в сентябре. Примерная дата — третьи выходные месяца, сообщил председатель городской Думы Игорь Володин.
Опрос проведём ориентировочно в середине сентября этого года. 8 сентября — единый день голосования. Мы не хотим совмещать. На следующие выходные проведём опрос официально, — цитирует чиновника ТАСС.
Ранее Екатеринбургская епархия отказалась от возведения собора Святой Екатерины в городском сквере. По мнению представителей церкви, здание должно быть построено «на достойном месте», писал News.ru.