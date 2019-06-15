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Сотрудники Роспотребнадзора посоветовали гражданам, как выбрать клубнику, и подчеркнули, что из-за ограниченного срока годности ягоды её нужно покупать ровно столько, сколько можно съесть за несколько дней.

В ведомстве напомнили, что лучше приобретать сухую клубнику без признаков гниения, однородного цвета и с насыщенным запахом. Сладкая она или нет, можно определить с помощью черенка. Если между ягодой и...