https://static.news.ru/photo/037a0b7e-a3f6-11e9-87c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Karol Kozlowski/Global Look Press

Правительство Дубая узаконило 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь для иностранных туристов. С этим документом можно употреблять спиртное за пределами отеля.

Путешественник сможет на законных основаниях употреблять алкогольные напитки, — сообщает газета Khaleej Times .

При этом вводятся несколько правил при оформлении лицензии: покупатель не должен быть мусульманином и по возрасту не младше 21 года.

По закону эмирата Дубай употребление алкоголя без лицензии было незаконным за пределами отелей и баров.

Согласно правилам получения лицензии, а также порядка подачи заявки, опубликованных на сайте сети розничных магазинов по продаже алкоголя Maritime and Mercantile International (MMI), туристу необходимо прийти в любой магазин сети с паспортом и визой, заполнить специальную форму и поставить подпись. На руки магазин выдаст правила по употреблению спиртных напитков в Дубае, среди которых — запрет на вождение автомобиля в алкогольном опьянении и дебоширство.

Законопроект в правительство Дубая на рассмотрение поступил ещё в декабре 2015 года.

Ранее власти ОАЭ разрешили гражданам иностранных государств владеть пакетами акций вплоть до 100% в компаниях Объединённых Арабских Эмиратов. Решение будет распространяться на 122 отрасли экономики, в частности, предприятий, действующих в области сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, транспорта, строительства, в сфере развлечений и в электронной торговле, писал News.ru.