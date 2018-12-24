Власти ДНР заявили о минном обстреле Горловки

https://news.ru/storage/news/f514aa184b7cb07efb827fa70cd1de4c/dbf662f1-37db-4ed3-9cf0-2b2ff8aec51b_850.jpg Александр Кравченко/ТАСС

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Зайцево, расположенный на окраине Горловки. Атака велась среди ночи из населенного пункта Жованка.

«В результате прямого попадания боеприпаса разрушена половина дома по улице Брусилова. Жертв среди мирного населения не зафиксировано», — заявил представитель ведомства.

Министерство иностранных дел России считает, что Украина готовит против ЛНР, ДНР и РФ ряд провокаций, в том числе и в киберпространстве. Помощь Киеву в этом оказывают специалисты из НАТО и Великобритании, писал News.ru.