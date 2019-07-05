https://static.news.ru/photo/915c8298-9f26-11e9-ba5d-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Фёдоров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 63,7% жителей страны, а доверяют главе государства 71,6% россиян, говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оценка работы премьера страны Дмитрия Медведева и правительства России в целом составила 36,2% и 40,9% соответственно. На вопрос о доверии лично главе кабинета министров утвердительно высказались 35,9% россиян.

Результаты опроса также показали, что Владимиру Жириновскому доверяют 35% россиян, Геннадию Зюганову — 35%, Сергею Миронову — 28,8%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 33,6%, КПРФ — 15,1%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 6,3%.

Опрос был проведён с апреля по июнь. В нём приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее News.ru писал, что деятельность Путина в апреле одобряли 66% россиян. С марта эта цифра выросла на два процентных пункта.