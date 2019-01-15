Владимирский губернатор решил сдавать резиденцию в аренду

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Глава Владимирской области Владимир Сипягин решил в целях сокращения расходов бюджета региона перевести свою резиденцию на самоокупаемость. Её помещения будут сдаваться в аренду на время проведения съездов, конференций, семинаров.

Там имеются четыре гостиничных номера категорий «люкс», «полулюкс» и «экономкласс». Предполагается, что на время проведения в регионе деловых мероприятий в них смогут останавливаться vip-персоны коммерческих структур, инвесторы и бизнес-партнёры. Эксперты оценивают стоимость полной аренды комплекса в 106,5 тыс. рублей в сутки.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что резиденция не станет гостиницей в полном смысле этого слова. На ней не будет соответствующей вывески, и речь о получении специальной лицензии не идёт. Основная цель — сокращение расходов на содержание, которые в настоящее время составляют 250 тыс. рублей в месяц.

Сипягин вступил в должность губернатора Владимирской области в октябре 2018 года. Ранее он порекомендовал своей предшественнице Светлане Орловой покинуть регион и пообещал провести тотальную ревизию её дел.