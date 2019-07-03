https://static.news.ru/photo/401568a4-993c-11e9-a721-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения академика Сергея Чаплыгина, который считается основоположником аэродинамики.

Правительству Российской Федерации в двухмесячный срок образовать организационный комитет по увековечиванию памяти Сергея Чаплыгина, по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета, — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Организовать различные мероприятия рекомендуется также в регионах.

Сергей Чаплыгин — советский механик и математик, один из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики. Он разработал метод исследования струйных движений газа при дозвуковых скоростях, вывел формулы движения крыла самолёта при взлёте и посадке.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ об увековечении памяти режиссёра Станислава Говорухина. Режиссёр, сценарист, актёр и депутат Государственной думы ушёл из жизни 14 июня 2018 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.