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Владимир Путин поздравил с днём рождения Юрия Григоровича

Владимир Путин и Юрий Григорович kremlin.ru

Владимир Путин и Юрий Григорович

общество [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин поздравил хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с днём рождения. Глава государства направил ему телеграмму.

Российский лидер отметил, что маэстро своим творчеством обогатил великие традиции русской балетной школы.

«Вы посвятили себя искусству танца, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности», — сказано в телеграмме.

Президент также пожелал ему успехов в труде, здоровья и долголетия.

Народный артист СССР Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. С 1961 по 1964 год он был балетмейстером Театра имени Кирова, а с 1964-го по 1995-й — Большого театра. В 2008 году Григорович стал штатным хореографом ГАБТ. Артист удостоен множества госнаград.

Ранее News.ru рассказывал о вручении международной премии «Русский Рим», церемония прошла во дворце Поли в итальянской столице. Награды получили солист балета Андрис Лиепа, скрипач и дирижёр Сергей Крылов, архитектор Сергей Чобан и профессор Сильвия Бруни.


#владимирпутин #поздравления #деньрождения #ЮрийГригорович
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