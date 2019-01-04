Владимир Путин пожелал Цискаридзе здоровья

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Николай Цискаридзе

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ и ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе с днём рождения.

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, говорится о выдающихся результатах на творческом поприще и о всемирной славе юбиляра в качестве премьера Большого театра.

«И конечно, отмечу Вашу востребованную общественную деятельность, значимый личный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры. Желаю Вам здоровья и осуществления намеченных планов», — сказано в сообщении.

31 декабря 2018 года Николаю Цискаридзе исполнилось 45 лет.

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