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Владимир Путин пожелал Цискаридзе здоровья

Николай Цискаридзе kremlin.ru

Николай Цискаридзе

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ и ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе с днём рождения.

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, говорится о выдающихся результатах на творческом поприще и о всемирной славе юбиляра в качестве премьера Большого театра.

«И конечно, отмечу Вашу востребованную общественную деятельность, значимый личный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры. Желаю Вам здоровья и осуществления намеченных планов», — сказано в сообщении.

31 декабря 2018 года Николаю Цискаридзе исполнилось 45 лет.

Ранее News.ru сообщал о необычном снимке певицы Светланы Лободы с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном. На фото музыкант в медицинском халате и маске приобнимает исполнительницу, которая сидит на больничной койке.


#путин #балет #НиколайЦискаридзе
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