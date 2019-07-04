https://static.news.ru/photo/dcd90166-9e6c-11e9-b393-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бедность, пассивность, а главное — нежелание пытаться что-либо делать удручают в России больше всего. Об этом заявил журналист Владимир Познер.

В качестве наиболее яркого примера он привёл ситуацию с участием соотечественников в выборах, куда больше половины граждан не ходят, так как не видят в этом смысла.

Эта апатия, лень, отсутствие гражданственности и чувства, что это моя страна, я за неё отвечаю — вот это сильно огорчает, — написал Познер на своём официальном сайте .

По словам журналиста, в спорах об этом он аргументирует тем, что теоретически те, кто не пришёл, могли бы масштабно проголосовать за оппозиционную партию и кардинально изменить политическую картину страны.

Если люди не принимают активного участия в формировании институтов власти, тогда им следует получать то, что они имеют, и при этом не жаловаться на жизнь, подчеркнул Познер.

Вместе с тем он отметил, что в поездках встречает много молодёжи, которая является качественно другой. И это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

Ранее, как писал News.ru, он высказал мнение о том, почему у россиян, как ему кажется, нет вкуса к жизни. Это, уверен Познер, связано с тяжёлой историей страны в целом и с религией в частности.