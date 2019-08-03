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Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков рад, что его заявление о том, что страдающую в настоящее время от лесных пожаров Сибирь надо было отдать немцам во время Великой Отечественной войны, вызвало такой общественный резонанс.

Я рад, что об этом заговорили. И пусть меня где-нибудь в Иркутской области расстреляют как предателя, лишь бы потушили Сибирь, — рассказал URA.RU Зубков.

Ранее News.ru писал, что Зубков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири. По его словам, нужно было отдать регион немцам в 1941 году, тогда бы тайга не горела. Он раскритиковал чиновников и руководство России за бездействие. Огонь, отметил Зубков, уничтожает национальное достояние страны.

Многие пользователи не поддержали его позицию, заявив, что он — предатель, а также отметив его «украинский менталитет».