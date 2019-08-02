https://static.news.ru/photo/438616de-b54b-11e9-b368-fa163e074e61_660.jpg Олег Зубков Фото: vk.com/safari_park_taigan

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири. По его словам, нужно было отдать регион немцам в 1941 году, тогда бы тайга не горела.

Он раскритиковал чиновников и руководство России за бездействие. Огонь, отметил Зубков, уничтожает национальное достояние страны.

Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую Отечественную войну?! — задался вопросом владелец «Тайгана» в своём Facebook.

Многие пользователи не поддержали позицию Зубкова, заявив, что он предатель, а также отметив его «украинский менталитет». Несмотря на это, нашлись и те, кто поддержал мужчину.

Ранее News.ru писал, что авиация Минобороны России за два дня потушила лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на общей площади 113 тысяч гектаров. В воздухе работают самолёты Ил-76.