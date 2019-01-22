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Владелец Jaguar XJ отсудил у импортера более 40 млн рублей

Automedia/automedia-online.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Приозерский городской суд Ленинградской области вынес решение в пользу россиянина Алексея Кравченко в деле против российского представительства Jaguar&Land Rover. Мужчина потребовал выплатить ему 41,7 млн рублей из-за неисправной машины.

Jaguar XJ 2013 года выпуска с пробегом россиянин приобрёл осенью 2016 года у официального дилера за 2,35 млн рублей. Год спустя он машину продал. Но покупатель вернул авто через два дня и договор расторг: машина не заводилась.

Тогда Крваченко отправил свой седан на гарантийный ремонт официальному дилеру «Рольф эстейт Санкт-Петербург». Диагностика определила, что к поломке привёл неисправный блок управления системой запуска двигателя. Машину отремонтировали и вернули хозяину. Но она снова перестала заводиться. После этого мужчина и решил подать иск в суд и в результате выиграл дело.

В представительстве Jaguar&Land Rover заявили, что решение обжалуют, так как считают сумму компенсации несоизмеримой ущербу.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство промышленности и торговли РФ выложило в соцсети видеоролик о том, как создавался автомобиль Аурус.


#суд #машины #Jaguar
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