https://static.news.ru/photo/e3c1268e-b39d-11e9-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Операторы подмосковного полигона «Ядрово» объявили о рейдерском захвате объекта. В министерстве ЖУХ Московской области назвали это шантажом и вымыслом.

Обвинившие власти в захвате полигона представители ООО «Ядрово» также считают, что у сотрудников ГКУ «Московская областная аварийно-восстановительная служба „МОС АВС“», которым делегировали все работы на объекте, якобы нет достаточной квалификации, передаёт телеканал « 360 ».

По мнению владельцев полигона, «МОС АВС» хочет перегрузить бывшую свалку, чтобы впоследствии за всё отвечало ООО «Ядрово». Представители последнего также полагают, что подмосковное министерство ЖКК некомпетентно работает с полигонами.

В министерстве сочли, что это «шантаж и вымысел, сюрреализм обиженных горе-предпринимателей, которые не ведают, что творят».

На полигоне не прерывается процесс ни на минуту, всем имуществом и процессами занимается специализированная голландская компания, управляет процессом областная «МОС АВС», которая уже год, что называется, разгребает за ними, — пояснил представитель ведомства.

По его информации, если собственники «Ядрово» лишь на 25% оплатили работу специалистов из Голландии, которые могли бы сделать из полигона образцовый объект.

Как писал News.ru, ранее Волоколамский городской суд арестовал земельные участки и оборудование, принадлежащие ООО «Ядрово» и которые эта компания использует в производстве.