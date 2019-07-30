Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Операторы подмосковного полигона «Ядрово» объявили о рейдерском захвате объекта. В министерстве ЖУХ Московской области назвали это шантажом и вымыслом.

Обвинившие власти в захвате полигона представители ООО «Ядрово» также считают, что у сотрудников ГКУ «Московская областная аварийно-восстановительная служба „МОС АВС“», которым делегировали все работы на объекте, якобы нет достаточной квалификации, передаёт телеканал «360».

По мнению владельцев полигона, «МОС АВС» хочет перегрузить бывшую свалку, чтобы впоследствии за всё отвечало ООО «Ядрово». Представители последнего также полагают, что подмосковное министерство ЖКК некомпетентно работает с полигонами.

В министерстве сочли, что это «шантаж и вымысел, сюрреализм обиженных горе-предпринимателей, которые не ведают, что творят».

На полигоне не прерывается процесс ни на минуту, всем имуществом и процессами занимается специализированная голландская компания, управляет процессом областная «МОС АВС», которая уже год, что называется, разгребает за ними, — пояснил представитель ведомства.

По его информации, если собственники «Ядрово» лишь на 25% оплатили работу специалистов из Голландии, которые могли бы сделать из полигона образцовый объект.

Как писал News.ru, ранее Волоколамский городской суд арестовал земельные участки и оборудование, принадлежащие ООО «Ядрово» и которые эта компания использует в производстве.

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