Владелец затонувшего в районе посёлка Джубга Краснодарского края прогулочного катера опрошен в качестве свидетеля. Его не задержали.
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Как писал News.ru, главной причиной инцидента с судном, перевернувшимся 5 июля в Чёрном море, стал перегруз. По данным властей Туапсинского района, на катере было 55 пассажиров, в том числе 15 детей.
Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту инцидента, в котором погибли два человека. Капитан задержан, по последним данным, он не имел лицензии на перевозку пассажиров.