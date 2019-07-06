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Разбор и вывоз жилых домов, которые были смыты наводнением в городе Тулун, предполагается начать 7 июля. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Там уточнили, что речь идёт о строениях, определить адреса и владельцев которых невозможно. Вывоз будет осуществляться в присутствии комиссии, в которую войдут представители МВД и администрации муниципалитета. При этом владельцам...