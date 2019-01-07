Влад Кадони назвал Воскобоеву женщиной доброй и сильной

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Влад Кадони

Финалист 11-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов», ведущий «Дома-2», Влад Кадони высказался по поводу преждевременной смерти Дарии Воскобоевой. Он отметил, что знал экстрасенса не близко, но она была доброй и сильной женщиной.

«Пусть земля тебе будет пухом. Пусть не будет там повода для тревог. Помним. Скорбим», — написал Кадони в Instagram.

Воскобоева умерла 6 января. Она известна участием в телешоу «Битва экстрасенсов». Затем участвовала в другом проекте — «Дневник экстрасенса». В ходе последнего шоу была похищена бывшим мужем. При этом, говоря о разводе, она сожалела, что «всё так получилось».

В финале 17-го сезона «Битвы экстрасенсов», где Воскобоева заняла четвёртое место, экстрасенс заявила, что знает свой финал — ей в этой жизни отведено немного времени.

Ранее News.ru сообщал, что причина смерти любимицы телевизионной публики пока не называется. Воскобоева, которая позиционировала себя на шоу как боевая ведьма, по некоторым данным, умерла после продолжительной болезни.