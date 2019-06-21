https://static.news.ru/photo/456aca08-9453-11e9-ad5b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Генеральная прокуратура России в ходе проверок на постоянной основе выявляет нарушения в работе Росавиации. В частности, обнаружены недостатки при эксплуатации самолётов.

Речь, по данным ведомства, идёт о проблемах с реализацией госпрограмм, фактах завышения стоимости работ и поставляемого оборудования, а также отступлениях от требований проектной документации, информирует РИА Новости. В прокуратуре обратили внимание на вопросы исполнения законодательства при обучении и подготовке пилотов.

Ведомство выработало комплекс мер по соблюдению требований в указанной сфере и определило ответственных исполнителей, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что о совместной работе над безопасностью полётов договорились представители Минтранса и Минпромторга, Росавиации, Ространснадзора, «Аэрофлота», Шереметьево и «Гражданские самолёты Сухого». Помимо улучшения подготовки персонала, речь на совещании шла о разработке пакета нормативных актов в сфере авиабезопасности, а также конкретизации требований к отечественным производителям специальной техники.