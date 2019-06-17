https://static.news.ru/photo/d0231922-90e6-11e9-a17b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала группу «Чемодановка в огне», посвящённую конфликту в селе под Пензой. Причиной блокировки стали опубликованные в сообществе «призывы к насильственным действиям».

В свою очередь Роскомнадзор отчитался о блокировке «фейковой» информации о событиях. По данным ведомства, все данные, признанные Генпрокуратурой недостоверными, в настоящий момент удалены с площадок соцсетей.

Местные жители уверены, что блокировка была произведена в попытке властей избежать широкой огласки. По их словам, в группе пользователи заявляли, что больше не могут терпеть всё, что происходит в стране, передаёт Meduza .

Ранее News.ru писал, что полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял под контроль ситуацию в селе Чемодановка, где произошла массовая драка. По его словам, местные власти обязаны провести «компетентное и бескомпромиссное» расследование, а также обеспечить стабилизацию ситуации.