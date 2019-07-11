Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стоматолог оказал помощь бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который находится в СИЗО «Лефортово». Лечить зубы ему стали только после вмешательства Общественной наблюдательной комиссии.

Захарченко оставался без помощи стоматолога более месяца. В конце июня члены ОНК направили рекомендации руководству «Лефортово» об организации необходимой стоматологической и медицинской помощи. Сегодня я посетил Захарченко и узнал, что...