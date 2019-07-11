По запросу Роскомнадзора социальная сеть «ВКонтакте» удалила изображение в сообществе MDK из-за оскорблений российских государственных символов.
Изображение удалено по требованию Роскомнадзора, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.
Накануне ведомство обязало социальную сеть удалить неподобающий комментарий по требованию Генпрокуратуры РФ. Причиной тому стало непристойное изображение с государственным флагом и упоминанием российской конституции.
Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор ввёл новую технологию блокировки запрещённого контента. По словам представителя ведомства, ликвидация незаконных данных теперь ускорится в пять раз.