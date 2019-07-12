https://static.news.ru/photo/b8c877b4-a490-11e9-85a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Социальная российская сеть «ВКонтакте» потребовала через суд уничтожить программное обеспечение компании «Дабл», в которой хранится база данных с информацией о 36 млн пользователей соцсети.

В Арбитражном суде дело рассматривалось 11 июля. Судебные заседания по этому вопросу длятся почти два года, сначала суд отклонил иск, сославшись на то, что у «ВКонтакте» нет исключительного права на данные, так как их создавали сами пользователи. Затем через апелляционный суд удалось доказать, что информация пользователей является базой данных соцсети, которую формировал истец. «Дабл» не согласился и подал кассационную жалобу. В феврале 2019-го суд назначил техническую экспертизу по делу. Результаты будут представлены 30 августа.

Компания «Дабл» разработала софт для анализа открытых данных, чтобы банки смогли оценить кредитоспособность своих клиентов. К таким данным относится ФИО, возраст, фотографии, посты, увлечения пользователя и другая информация на странице в социальной сети. В России нет чётких законов об обороте данных, а подобных предприятий со своим ПО стало появляться всё больше, пишет РБК.

Пользователи жалуются на неполадки в работе Twitter. По данным Downdetector, сервис перестал открываться в России, Западной Европе, США и Японии. Приложения соцсети не работают на iPhone и Android. Представители Twitter пока не прокомментировали сбой, писал News.ru,