«ВКонтакте» назвала самую популярную песню года

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CYGO

Список из 30 песен, набравших наибольшее количество прослушиваний, составили сервисы VK Music и BOOM.

Возглавила рейтинг песня белорусского рэпера CYGO «Panda E». Вторую строчку занял трек «Медуза» молодого артиста лейбла Gazgolder MATRANG. Третье место досталось треку «Минимал» Элджея, клип которого на YouTube собрал 31 млн просмотров.

В пятёрку лидеров вошли песня «Пустите меня на танцпол» дуэта HammAli & Navai и «Rockstar» американского артиста Post Malone.

Общее время прослушивания музыки россиянами через VK Music и BOOM в этом году насчитывает около 74 тыс. лет. Города, где прослушано было больше всего композиций, — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

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