ВККС высказалась об отставке совершившего ДТП судьи

https://news.ru/storage/news/5ee679e83283955947f2f03d18472e07/8158235e-2b0a-40a9-a54f-ff8ab2c9a6d4_850.jpg Артём Этлухов/YouTube

Высшая квалификационная коллегия судей пока не получила прошение об отставке от военного судьи из Краснодара Арсена Крикорова, который в конце прошлого года совершил резонансное ДТП.

«У нас ничего нет, поэтому пока никаких действий. Это всё слухи», — заявил глава аппарата ВККС Андрей Мишин.

Дальнейшую судьбу Крикорова решит именно коллегия судей. Если она одобрит прошение, то виновник аварии сохранит некоторые положенные при отставке льготы, передаёт RT.

Ранее News.ru писал, что судья после наезда на девушку, которая состоит в кубанской сборной по тхэквондо, выскочил из машины и начал обвинять саму пострадавшую, а также пришедших ей на помощь водителей в мошенничестве. Прибывшая на место происшествия полиция отказалась принимать к нарушителю какие-либо меры, после чего он сел в автомобиль и скрылся.