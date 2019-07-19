https://static.news.ru/photo/f357dd0c-aa17-11e9-99ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дамир Шавалаев/Единая пресс-служба Сергиево-Посадского района

Кареты скорой помощи не испытывали трудностей в перемещении из-за мероприятий в подмосковном Сергиевом Посаде, в которых принял участие патриарх Кирилл.

Информация о каких-либо затруднениях для выезда или въезда машин скорой помощи на территорию Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи 18 июля во время проведения мероприятия с участием святейшего патриарха Кирилла не соответствует действительности, — сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Он добавил, что это подтверждается записью с видеокамер и данными от главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Как писал News.ru, 18 июля движение по улицам в центральной части Сергиева Посада было перекрыто из-за приезда в город патриарха Кирилла. Расположенная в этом районе станция скорой помощи не могла выпускать машины.

В Русской православной церкви заявили, что обязательно проверят информацию о перекрытии движения.