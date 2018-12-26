Виталий Калоев вновь стал отцом

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Виталий Калоев

Архитектор из Северной Осетии Виталий Калоев, потерявший жену и двоих детей в авиакатастрофе над Боденским озером, снова стал отцом. Его вторая супруга Ирина родила двойню.

О пополнении в семье Калоева сообщила на своей странице в Facebook журналистка Ксения Каспари, которая написала о нём книгу.

1 июля 2002 года самолёт Ту-154М, в котором летели жена Калоева Светлана с четырёхлетней дочерью и десятилетним сыном, столкнулся в небе над Германией с грузовым Boeing 757. Всего в той катастрофе погиб 71 человек, в том числе 52 ребёнка. Причиной трагедии стала ошибка швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого Калоев убил в феврале 2004 года. Верховный суд Цюриха приговорил россиянина к восьми годам тюрьмы, однако в ноябре 2007 года его досрочно выпустили на свободу.

По мотивам истории Виталия Калоева сняли два художественных фильма. В голливудской экранизации главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер, а в российской картине — Дмитрий Нагиев.