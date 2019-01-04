Вирус WannaCry вновь напомнил о себе

https://news.ru/storage/news/94cde65f5e1233e1144f2cd2cb282527/805cee19-a7c6-47f9-a0f5-eeb858036465_850.jpg Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вредоносная программа WannaCry продолжает атаковать компьютеры. В конце прошлого года на её долю пришлось 28% всех зафиксированных угроз.

Массовое распространение вируса началось в мае 2017 года с Испании. В короткий срок им были поражены около полумиллиона компьютеров более чем в 200 странах. Программа шифрует данные в ПК и требует от пользователя деньги за расшифровку. В ноябре 2018 года по такому принципу был атакован, в частности, сервер Московской канатной дороги в Лужниках, рассказал РГ глава АО «Электронная Москва» Игорь Сафронов.

Он также отметил, что персональные компьютеры чаще всего подвергаются атакам со стороны майнеров криптовалют. В 2018 году они заметно активизировались — в России нападениям майнеров подверглись устройства каждого десятого пользователя. Опасность таких инцидентов состоит не только в возможной краже личных данных, но и в быстром износе процессоров, поскольку злоумышленники заставляют их работать на пределе возможностей.

Ранее News.ru писал о новом вирусе, атаковавшем гаджеты, которые работают на базе ОС Android. Вредоносная программа пряталась в различных приложениях, распространяемых через Google Play. Используя скрытый браузер, вирус кликал по рекламным ссылкам и помогал хакерам зарабатывать деньги. Кроме того, он быстро разряжал батареи устройств периодическими перезапусками и загрузками новых копий самого себя.