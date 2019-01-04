USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,294 $   Brent55.89 $ Bitcoin3,832.40 $
МОСКВА-4°C10:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Вирус WannaCry вновь напомнил о себе

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Вредоносная программа WannaCry продолжает атаковать компьютеры. В конце прошлого года на её долю пришлось 28% всех зафиксированных угроз.

Массовое распространение вируса началось в мае 2017 года с Испании. В короткий срок им были поражены около полумиллиона компьютеров более чем в 200 странах. Программа шифрует данные в ПК и требует от пользователя деньги за расшифровку. В ноябре 2018 года по такому принципу был атакован, в частности, сервер Московской канатной дороги в Лужниках, рассказал РГ глава АО «Электронная Москва» Игорь Сафронов.

Он также отметил, что персональные компьютеры чаще всего подвергаются атакам со стороны майнеров криптовалют. В 2018 году они заметно активизировались — в России нападениям майнеров подверглись устройства каждого десятого пользователя. Опасность таких инцидентов состоит не только в возможной краже личных данных, но и в быстром износе процессоров, поскольку злоумышленники заставляют их работать на пределе возможностей.

Ранее News.ru писал о новом вирусе, атаковавшем гаджеты, которые работают на базе ОС Android. Вредоносная программа пряталась в различных приложениях, распространяемых через Google Play. Используя скрытый браузер, вирус кликал по рекламным ссылкам и помогал хакерам зарабатывать деньги. Кроме того, он быстро разряжал батареи устройств периодическими перезапусками и загрузками новых копий самого себя.


#россия #кибератаки #вирусы
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
технологии 11:00, 18 декабря 2018
Android-вирус разряжал батареи устройств
технологии 13:46, 11 декабря 2018
Основные источники кибератак находятся в США и ЕС
технологии 08:56, 20 ноября 2018
Новый вирус крадёт данные об уязвимостях Windows
Лента новостей
происшествия 10:20
Выходец из Украины выстрелил в отца двоих детей в России
общество 10:19
Поездов «Москва» в столичном метро стало больше
lifestyle 10:01
Принц Гарри бросил пить и отказался от мяса
спорт 10:01
Овечкин замахнулся на ещё один снайперский рекорд НХЛ
оружие 09:53
Россия испытает защищённую от радиации бронемашину
Другие новости
общество 10:19
Поездов «Москва» в столичном метро стало больше
общество 09:42
Дубровский подтвердил демонтаж части дома в Магнитогорске
общество 09:26
Миллионы россиян защитились от гриппа и ОРВИ
общество 09:16
Тысячам обманутых дольщиков Подмосковья выдадут ключи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top