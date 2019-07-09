https://static.news.ru/photo/345d23d6-a287-11e9-81d2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, относящий ряд вин и виноград, из которого изготавливаются спиртные напитки, к подакцизным товарам. При производстве из отечественного винограда предусматривается налоговый вычет.

По словам замминистра финансов Ильи Трунина, власти установят равные ставки акциза на вино из российского и зарубежного винограда. Он также отметил, что поправки в законе позволят не нарушать нормы ЕврАзЭС, которые не допускают разницы в налогах на отечественные и иностранные товары.

Ставки выравниваются, но взамен вводятся два новых акциза — на виноград и виноматериалы, и если вино производится из винограда, то этот акциз имеет возмещаемый характер с повышающим коэффициентом. Акцизная нагрузка на литр производимого вина, если оно действительно из российского винограда или из российских виноматериалов, она останется на прежнем уровне, — пояснил Турин.

В документы прописаны формулы расчёта налоговых вычетов. Им подлежат суммы акциза, исчисленные при условии, что налогоплательщик собственник винограда, использующий его для производства вина, игристого вина, виноматериалов и спиртных напитков по технологии полного цикла, сообщает « Интерфакс ».

Кроме того, предлагается причислить к подакцизным товарам парфюмерию и косметику, содержащие спирт, а также некоторую продукцию бытовой химии.

Ранее News.ru писал, что президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович говорил о повышении акциза на вина как о способе российским производителям конкурировать с зарубежными.