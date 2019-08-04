Певица Виктория Цыганова рассказала, что музыканту Вилли Токареву приходилось подрабатывать шофёром и таксистом. По её словам, на такие способы заработка он шёл, когда жил в Соединённых Штатах.
При этом он не терял любви к жизни, передаёт её слова
Молодым стоило бы поучиться его жизнелюбию и оптимизму, — подчеркнула она.
Цыганова добавила, что Токарев был энергичным и жизнерадостным человеком.
О его смерти стало известно 4 августа. Певец скончался в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Ранее News.ru писал, что известие об уходе из жизни Токарева шокировало певца Михаила Шуфутинского. Он заявил, что это потеря для целого поколения людей.