https://static.news.ru/photo/0b020fbc-b6d0-11e9-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Вика Цыганова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Виктория Цыганова рассказала, что музыканту Вилли Токареву приходилось подрабатывать шофёром и таксистом. По её словам, на такие способы заработка он шёл, когда жил в Соединённых Штатах.

При этом он не терял любви к жизни, передаёт её слова РЕН ТВ .

Молодым стоило бы поучиться его жизнелюбию и оптимизму, — подчеркнула она.

Цыганова добавила, что Токарев был энергичным и жизнерадостным человеком.

О его смерти стало известно 4 августа. Певец скончался в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее News.ru писал, что известие об уходе из жизни Токарева шокировало певца Михаила Шуфутинского. Он заявил, что это потеря для целого поколения людей.