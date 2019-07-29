Российская певица Вика Цыганова получила удостоверение кандидата в депутаты Госдумы. По её словам, она «чувствует большую ответственность» и уже получает «поддержку от простых людей» во время встреч с избирателями, во время которых граждане делятся своими проблемами и вариантами их решений.

ЖКХ, социальная сфера, рыболовство, здравоохранение, транспортная доступность, тарифное регулирование, экология — один человек не может разбираться во всём этом! Моими экспертами станут те, кто знает эти проблемы лучше всего — простые люди, — написала исполнительница на своей официальной странице в социальной сети Instagram. К тексту она приложила фото документа.

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Получила удостоверение кандидата в депутаты государственной Думы. Впереди много работы и я чувствую огромную ответственность. Уже сейчас получаю поддержку от простых людей. Я вижу, что люди устали от пустых обещаний и громких слов. От «профессиональных депутатов» : сначала красиво говорят, а потом напрочь забывают о своих словах и обещаниях! Сейчас проходит много встреч и земляки рассказывают о своих проблемах и вариантах их решений. Из этого всего сложится программа дальнейших действий для меня. ЖКХ, социальная сфера, рыболовство, здравоохранение, транспортная доступность, тарифное регулирование, экология один человек не может разбираться во всем этом! Моими экспертами станут те, кто знают эти проблемы лучше всего простые люди. Они же зачастую могут предложить нестандартные решения этих проблем. Поэтому на встречах я всегда говорю: давайте работать вместе!!!#викацыганова #хабаровск #комсомольскнаамуре #хабаровскийкрай

Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova)

О желании Цыгановой баллотироваться в Госдуму от Хабаровского края стало известно в июне 2019 года. Она намеревается вернуться на свою малую родину — в Комсомольск-на-Амуре.

Ранее News.ru сообщал, что Иван Ургант с иронией прокомментировал желание Цыгановой стать депутатом ГД. Телеведущий предположил, что программными предложениями россиянам, судя по всему, станут слова из одной из её песен.

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