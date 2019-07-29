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Российская певица Вика Цыганова получила удостоверение кандидата в депутаты Госдумы. По её словам, она «чувствует большую ответственность» и уже получает «поддержку от простых людей» во время встреч с избирателями, во время которых граждане делятся своими проблемами и вариантами их решений.

ЖКХ, социальная сфера, рыболовство, здравоохранение, транспортная доступность, тарифное регулирование, экология — один человек не может разбираться во всём этом! Моими экспертами станут те, кто знает эти проблемы лучше всего — простые люди, — написала исполнительница на своей официальной странице в социальной сети Instagram . К тексту она приложила фото документа.

О желании Цыгановой баллотироваться в Госдуму от Хабаровского края стало известно в июне 2019 года. Она намеревается вернуться на свою малую родину — в Комсомольск-на-Амуре.

Ранее News.ru сообщал, что Иван Ургант с иронией прокомментировал желание Цыгановой стать депутатом ГД. Телеведущий предположил, что программными предложениями россиянам, судя по всему, станут слова из одной из её песен.