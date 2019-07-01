https://static.news.ru/photo/6e21c244-9bd3-11e9-a18c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Москвичи смогут отслеживать данные о пенсионных накоплениях на сайте мэрии. Там появился виджет, позволяющий контролировать состояние индивидуального лицевого счёта онлайн.

Сервис называется «Пенсионный фонд». С помощью него каждый желающий может запросить и скачать полную выписку о состоянии счёта. Виджет также содержит информацию о страховщике, у которого формируются пенсионные накопления, а также показывает трудовой стаж работника. Как отмечает « Москва 24 », у пользователей, которые прикрепили к профилю проверенный СНИЛС, виджет появится автоматически.

Ранее News.ru писал, что в 2022 году пенсии россиян будут проиндексированы на 5,9%, а пенсионный балл составит 104,69 рубля. При этом рост пенсий почувствуют на себе только неработающие пенсионеры.