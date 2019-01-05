Видео превращения пушистого зверька в пауков появилось в Сети

https://news.ru/storage/news/093916db599770b3aee949d8e10e6917/a3807d24-e5aa-451a-b704-2b2ae2ddf0b8_850.jpg pixabay.com

Мексиканский фотограф снял на видео некий комок шерсти в горной расщелине. При касании он рассыпался на сотни маленьких пауков.

Членистоногие собрались в кучу, образовав похожую на длинную шерсть животного массу. Видео с таким природным явлением мужчина снял в городе Аламос в Мексике и опубликовал в своём Twitter.

Ayer explorando #Alamos# Sonora... lo que parecía ser un animal dormido en un cuevita resultó ser algo más sorprendente! pic.twitter.com/gJry170M5c — Rada SC (@Rada_SC) 29 декабря 2018 г.

По словам автора, ни один паук в ходе съемки не пострадал.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи нашли оптическую иллюзию в видеорецепте, опубликованном три года назад. Комментаторы уже сравнили ролик с фантастическим фильмом «Интерстеллар».