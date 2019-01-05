Видео превращения пушистого зверька в пауков появилось в Сети

Мексиканский фотограф снял на видео некий комок шерсти в горной расщелине. При касании он рассыпался на сотни маленьких пауков.
Членистоногие собрались в кучу, образовав похожую на длинную шерсть животного массу. Видео с таким природным явлением мужчина снял в городе Аламос в Мексике и опубликовал в своём Twitter.
Ayer explorando #Alamos# Sonora... lo que parecía ser un animal dormido en un cuevita resultó ser algo más sorprendente! pic.twitter.com/gJry170M5c— Rada SC (@Rada_SC) 29 декабря 2018 г.
По словам автора, ни один паук в ходе съемки не пострадал.
Ранее News.ru сообщал, что пользователи нашли оптическую иллюзию в видеорецепте, опубликованном три года назад. Комментаторы уже сравнили ролик с фантастическим фильмом «Интерстеллар».