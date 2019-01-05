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Видео превращения пушистого зверька в пауков появилось в Сети

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Мексиканский фотограф снял на видео некий комок шерсти в горной расщелине. При касании он рассыпался на сотни маленьких пауков.

Членистоногие собрались в кучу, образовав похожую на длинную шерсть животного массу. Видео с таким природным явлением мужчина снял в городе Аламос в Мексике и опубликовал в своём Twitter.

По словам автора, ни один паук в ходе съемки не пострадал.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи нашли оптическую иллюзию в видеорецепте, опубликованном три года назад. Комментаторы уже сравнили ролик с фантастическим фильмом «Интерстеллар».


#интернет #животные #пауки
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