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Вид на жительство в РФ может стать бессрочным

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Министерство внутренних дел предлагает отказаться от необходимости продлевать вид на жительство в России для иностранцев каждые пять лет.

«Предлагается введение бессрочного вида на жительство и, соответственно, отмены продления срока действия данного документа», — цитирует «Интерфакс» соответствующий законопроект.

Предположительно, законопроект вступит в силу в сентябре 2019 года.

Ранее News.ru писал, что депутаты Госдумы доработают законопроект о легковом такси в следующем году. Новые поправки ужесточат требования к водителям. Иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси. На других видах транспорта иностранцев могут допустить к работе, так как там более жёсткий контроль к водителям.


#МВД #иностранцы
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