Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш, задекларировавший три копейки дохода за 2018 год, работает разнорабочим. Для этого, по словам политика, он использует своё дизайнерское образование.

Труш пояснил, что в заксобрании у него зарплаты нет. Он добавил, чо люди не привыкли видеть простых людей среди депутатов. Если есть возможность работать самозанятым, я работаю, и если закон...