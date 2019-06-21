Вице-премьер России Максим Акимов во время Международного конгресса по кибербезопасности пошутил, что нужно инициировать взломы персональных устройств ряда чиновников.
По его словам, атаки помогли бы им осознать степень своей собственной уязвимости.
Может быть, стоит за это специально заплатить, — сказал Акимов.
В ходе конгресса он также отметил, что многие руководители, особенно в госструктурах, не понимают важности кибербезопасности, так как они проявляют меньше гибкости, чем бизнес, передаёт
Ранее News.ru писал, что руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь внёс мобильные сети пятого поколения (5G) в список угроз из-за высокой скорости передачи информации.