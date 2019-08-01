Входы и выходы станций Московского метрополитена, прилегающих к ВДНХ, могут ограничить 1 августа текущего года. Меры связаны с празднованием 80-летия выставочного центра.
В 20:00 должен начаться концерт, посвящённый знаменательной дате, сообщает пресс-служба столичной подземки на официальной странице перевозчика в социальной сети
Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок, — говорится в тексте.
Сотрудники ведомства также советуют гостям и жителям столицы заранее приобретать билет на обратную поездку, чтобы сэкономить время после окончания шоу.
Ранее News.ru писал, что движение поездов на участке между станциями «Пражская» и «Бульвар Дмитрия Донского» на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановили после падения человека на путь. По предварительным данным, гражданин умер.