https://static.news.ru/photo/a9cc1206-b47c-11e9-b7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Входы и выходы станций Московского метрополитена, прилегающих к ВДНХ, могут ограничить 1 августа текущего года. Меры связаны с празднованием 80-летия выставочного центра.

В 20:00 должен начаться концерт, посвящённый знаменательной дате, сообщает пресс-служба столичной подземки на официальной странице перевозчика в социальной сети Twitter . Всего же программа гуляний рассчитана до 4 августа.

Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок, — говорится в тексте.

Сотрудники ведомства также советуют гостям и жителям столицы заранее приобретать билет на обратную поездку, чтобы сэкономить время после окончания шоу.

Ранее News.ru писал, что движение поездов на участке между станциями «Пражская» и «Бульвар Дмитрия Донского» на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановили после падения человека на путь. По предварительным данным, гражданин умер.