Вход и выход со станций метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», может быть ограничен вечером в субботу, 29 июня. Это связано с юбилейным концертом группы «Машина времени» — «Машина 50 лет».
Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа и выхода, — сообщается в микроблоге Московского метрополитена в Twitter.
Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода.
Метрополитен также рекомендует приобретать билеты на обратную поездку заранее или оплачивать проезд банковской картой прямо на турникете.
Рекомендуем покупать билеты на обратную поездку заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия. Вы также можете оплатить проезд банковской картой прямо на турникете (устройства, поддерживающие бесконтактную оплату, есть на всех станциях метро).
Ранее News.ru писал, что несколько улиц в центре Москвы перекроют в ночь с 29 на 30 июня. Это связано с проведением 12-й Московской международной «Велоночи». Отмечается, что дороги на пути велосипедистов будут перекрываться максимум на 30 минут.