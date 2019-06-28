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Поставки самолётов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом. Производитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые машины с завода в Сиэтле.

Обычно минимум за полгода до предполагаемой поставки и даже раньше на завод обязательно вылетают инженеры компании и пилоты, чтобы проконтролировать процедуру приёмки. И с визами всегда помогал производитель, — сказал...