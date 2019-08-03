https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Московский метрополитен может ограничить вход и выход на станции метро, расположенные в окрестностях музея-заповедника «Коломенское». Там 3 августа проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Пикник «Афиши».

Ситуативные изменения режима работы вестибюлей станций возможны в связи с требованием полиции, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Ближайшими к парковой зоне являются «Коломенская» и «Каширская» зелёной Замоскворецкой линии.

По требованию полиции на станциях #мосметро , прилегающих к музею-заповеднику «Коломенское», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок. — Московское метро (@MetroOperativno) 3 августа 2019 г.

Пассажирам, которые не имеют абонементов, также рекомендовали заранее приобретать билеты на обратную поездку. Это поможет сэкономить время на обратном пути.

Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время на обратном пути. Напоминаем, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами. — Московское метро (@MetroOperativno) 3 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что в 2021 году будет введена в эксплуатацию автострада, которая соединит город Московский со станцией «Филатов луг» красной Сокольнической линии метро. Протяжённость трассы составит 2,3 км. Проезжая часть будет состоять из четырёх полос.