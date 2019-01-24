USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,279 $   Brent60.83 $ Bitcoin3,557.03 $
МОСКВА-18°C14:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Ветеринары: «весёлые прилипалы» смертельно опасны

Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотням кошек приходится оказывать срочную медицинскую помощь после акций в магазинах с раздачей «весёлых прилипал». Животные их часто проглатывают. Если их вовремя не отвезти к ветеринару, они могут умереть.

Кошки любят эти игрушки из-за материала и упругости. Однако «прилипалы» не проходят по тонкому отделу кишечника. И если вовремя не принять меры, то у животного развивается некроз тканей. Первым признаком того, что зверь проглотил игрушку, является рвота.

«При приеме воды и пищи у животного начинается рвота. Возможно, не сразу, но в течение 5−10 минут точно. Если хозяин видит такое, кота нужно срочно везти в больницу. Главное, не запускать в течение 5−7 дней — животное ещё можно спасти», — приводит «Московский Комсомолец» слова ветеринарного врача, хирурга Красногвардейской участковой лечебницы Москвы Павла Артамонова.

Ранее News.ru писал о том, что кошка по кличке Митси, которую называют одной из самых толстых в Великобритании, села на диету и ищет новый дом. Уже в пятый раз.


#животные #кошки
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
общество 21:42, 30 октября 2018
Умер звезда YouTube кот Маркиз
общество 15:07, 28 октября 2018
Москвич и его кот напали на полицейских
общество 14:51, 20 августа 2018
Толстый кот из Иллинойса прославился в сети
Лента новостей
общество 14:36
Рабочие вывезли КамАз отходов из квартиры пожилой пермячки
в мире 14:31
Испания предлагает Венесуэле провести выборы
спорт 14:29
Фигурист Майоров: на турнирах уровня ЧЕ ещё не выступал
наука 14:29
Гендиректора РКК «Энергия» уволят
спорт 14:19
Фигурист Литвинцев не жалеет о смене спортивного гражданства
Другие новости
общество 14:36
Рабочие вывезли КамАз отходов из квартиры пожилой пермячки
общество 13:42
Депутаты лишили маткапитала 30-летних рожениц
общество 13:22
Роскачество выбрало средства для мытья посуды
общество 13:22
У Жерара Депардье нашли долги в Новосибирске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top