Ветеринары: «весёлые прилипалы» смертельно опасны

https://news.ru/storage/news/8c7caf642f65ea0039acc9d716085dc7/bf7b98de-0334-4748-8fdf-e7b9ae8f7050_850.jpg Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Сотням кошек приходится оказывать срочную медицинскую помощь после акций в магазинах с раздачей «весёлых прилипал». Животные их часто проглатывают. Если их вовремя не отвезти к ветеринару, они могут умереть.

Кошки любят эти игрушки из-за материала и упругости. Однако «прилипалы» не проходят по тонкому отделу кишечника. И если вовремя не принять меры, то у животного развивается некроз тканей. Первым признаком того, что зверь проглотил игрушку, является рвота.

«При приеме воды и пищи у животного начинается рвота. Возможно, не сразу, но в течение 5−10 минут точно. Если хозяин видит такое, кота нужно срочно везти в больницу. Главное, не запускать в течение 5−7 дней — животное ещё можно спасти», — приводит «Московский Комсомолец» слова ветеринарного врача, хирурга Красногвардейской участковой лечебницы Москвы Павла Артамонова.

Ранее News.ru писал о том, что кошка по кличке Митси, которую называют одной из самых толстых в Великобритании, села на диету и ищет новый дом. Уже в пятый раз.