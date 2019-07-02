https://static.news.ru/photo/3c3a4bf8-9c95-11e9-92a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Московская мэрия совместно с ветеринарами в День собак рассказали, как правильно ухаживать за питомцами.

Власти столицы напомнили, что праздник отмечается 2 июля. В честь него можно порадовать четвероногих друзей подарками. Например, во многих странах в этот день принято обустраивать для любимцев новое спальное место.

При этом не стоит забывать о ежегодной вакцинации от инфекционных заболеваний, дегельминтизации, обработке от клещей и блох.

Помимо этого, ветеринары советуют хозяевам окончательно определить рацион питомцев, так как чередовать домашнюю еду и корм вредно. Также не стоит забывать о дрессуре, купании, стрижке и регулярном вычёсывании, передаёт mos.ru .

Ранее News.ru писал, что согласно данным опроса Левада-Центра, около 30% россиян держат дома собаку. Похожие данные получил в ходе недавнего опроса покупателей крупнейший зоомагазин города Новосибирска. Оказалось, 33% горожан держат дома одну собаку, у 14% опрошенных проживает два-три пса.