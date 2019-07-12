https://static.news.ru/photo/c6c454d0-a488-11e9-8ec6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Комитет ветеринарии Москвы составил список наиболее склонных к ожирению домашних животных.

Возглавляют его некоторые породы кошек и собак. Среди кошек — британские, персидские, корниш-рексы и сфинксы. Среди собак — мопсы, таксы, болонки, далматинцы, лабрадоры и бассет-хаунды. Из других животных наиболее часто ожирение встречается у кроликов, ящериц и морских свинок.

Чтобы избежать подобных проблем, согласно рекомендациям ветеринаров, не нужно кормить домашних животных мучным, сладким или чем-то жирным. Следует отказаться от кормления их едой со стола, которую питомцы зачастую выпрашивают у своих хозяев.

Кроме того, следует сразу приучать животных к правильному режиму питания. В случае же, если появляются признаки ожирения, питомца следует показать ветеринару.

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