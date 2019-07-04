https://static.news.ru/photo/dbd886fa-9e1d-11e9-9ab4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Ветеринары приступили к обследованию пасек в четырёх районах Удмуртии, в которых массово гибнут пчёлы.

По данным главного управления ветеринарии республики, проблемы с этими насекомыми начались в Волжском, Малопургинском, Воткинском и Шарканском районах.

Во время обследований будут отбираться пробы для исключения инфекционных и инвазионных заболеваний, — говорится в сообщении .

Специалисты ведомства также обратились к пасечникам с призывом незамедлительно известить ветеринаров обо всех случаях массовой гибели, заболевания или необычного поведения пчёл.

Ранее News.ru писал, что британские экологи призвали жителей страны отказаться от скашивания газонов и дать им поцвести, чтобы спасти пчёл. Насекомым нужен хотя бы месяц, в противном случае они могут погибнуть.