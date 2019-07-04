Ветеринары приступили к обследованию пасек в четырёх районах Удмуртии, в которых массово гибнут пчёлы.
По данным главного управления ветеринарии республики, проблемы с этими насекомыми начались в Волжском, Малопургинском, Воткинском и Шарканском районах.
Во время обследований будут отбираться пробы для исключения инфекционных и инвазионных заболеваний, — говорится в сообщении.
Специалисты ведомства также обратились к пасечникам с призывом незамедлительно известить ветеринаров обо всех случаях массовой гибели, заболевания или необычного поведения пчёл.
Ранее News.ru писал, что британские экологи призвали жителей страны отказаться от скашивания газонов и дать им поцвести, чтобы спасти пчёл. Насекомым нужен хотя бы месяц, в противном случае они могут погибнуть.