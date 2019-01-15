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Ветераны-афганцы получат двойные выплаты

Andrei Solomonov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Участникам войны в Афганистане, семьям погибших, инвалидам горячих точек и ветеранам-афганцам перечислят единовременные выплаты в двойном размере. Соответствующее решение приняло столичное правительство.

Размер помощи составит от четырёх до десяти тысяч рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы. Её получат свыше 17 тысяч человек. Из бюджета мегаполиса выделено более 160 млн рублей.

Мера связана с 30-летием вывода советских войск с территории Афганистана. Круглую дату отметят 15 февраля.

Ранее News.ru сообщал о взрыве на юго-востоке Афганистана. По словам очевидцев, злоумышленники установили бомбу на мотоцикл. Погибшие и пострадавшие есть только среди мирных жителей.


#москва #россия #афганистан #ВЫПЛАТЫ
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