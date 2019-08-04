https://static.news.ru/photo/3f380ade-b6df-11e9-9ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Призывы к насилию против детей сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших правопорядок во время несанкционированных протестов в Москве, являются провокацией, считает ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Лобанов.

По его словам, в первую очередь нужно исходить из того, что такие лозунги в отношении несовершеннолетних недопустимы, кем бы ни были их родители.

Любое государство должно такие призывы пресекать, — подчеркнул он.

Лобанов отметил, что такие действия должны наказываться в соответствии с уголовным кодексом, добавив, что людям, озвучивающим подобные мысли, «найдётся работа на свежем воздухе» под конвоем, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет завёл уголовное дело на жителя Московской области Владислава Синицу. Силовики обвиняют его в призывах к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Следователи считают, что в его посте содержится возбуждение ненависти или вражды к определённой группе лиц с угрозой насилия (ст. 282 ч. 2 УК РФ).