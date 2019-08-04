Призывы к насилию против детей сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших правопорядок во время несанкционированных протестов в Москве, являются провокацией, считает ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Лобанов.
По его словам, в первую очередь нужно исходить из того, что такие лозунги в отношении несовершеннолетних недопустимы, кем бы ни были их родители.
Любое государство должно такие призывы пресекать, — подчеркнул он.
Лобанов отметил, что такие действия должны наказываться в соответствии с уголовным кодексом, добавив, что людям, озвучивающим подобные мысли, «найдётся работа на свежем воздухе» под конвоем, передаёт
Ранее News.ru писал, что Следственный комитет завёл уголовное дело на жителя Московской области Владислава Синицу. Силовики обвиняют его в призывах к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Следователи считают, что в его посте содержится возбуждение ненависти или вражды к определённой группе лиц с угрозой насилия (ст. 282 ч. 2 УК РФ).