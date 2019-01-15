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Ветер и гололедицу обещают москвичам синоптики

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Ветреная погода с небольшими осадками, гололедицей и низким атмосферным давлением ожидается 15 января в столичном регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Из-за сильной гололедицы в регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности, говорится на сайте ведомства.

Температура воздуха в дневные часы составит в Москве от минус одного до плюс одного градуса. Ночью похолодает до шести–восьми градусов мороза. В Московской области днем ожидается от одного до четырёх градусов ниже нуля, ночью столбики термометров будут показывать от пяти до 10 градусов мороза.

Ветер южного направления будет дуть днём со скоростью до 10 м/с, ночью он станет юго-западным, его порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 728 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Как сообщал News.ru, ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что снегопады различной интенсивности будут идти в столице на протяжении всей недели. Первые её дни, по прогнозам метеорологов, в Московском регионе обещают быть аномально тёплыми.


#москва #погода #ПОДМОСКОВЬЕ #ветер #гололедица
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