Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

https://news.ru/storage/news/3ba1bc695bf8a0c672f7da3a6e6acd48/35040c95-b6e4-445b-b780-0e301d21e43b_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Более сотни жителей Севастополя не могут попасть на рождественскую службу во Владимирский кафедральный собор, который располагается на территории Херсонеса.

Охранники отказываются пускать верующих, аргументируя это тем, что им не разрешили открывать двери храма до полуночи. Пришедшим предложили помолиться возле ограды, глядя на собор, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин может встретить Рождество в Петербурге. Ожидается, что глава страны посетит главное рождественское богослужение в Казанском кафедральном соборе.