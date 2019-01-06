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Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Более сотни жителей Севастополя не могут попасть на рождественскую службу во Владимирский кафедральный собор, который располагается на территории Херсонеса.

Охранники отказываются пускать верующих, аргументируя это тем, что им не разрешили открывать двери храма до полуночи. Пришедшим предложили помолиться возле ограды, глядя на собор, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин может встретить Рождество в Петербурге. Ожидается, что глава страны посетит главное рождественское богослужение в Казанском кафедральном соборе.


#Севастополь #рождество
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