Шестнадцать тысяч доз вакцины против гепатита А доставлены вертолётом санавиации в город Тулун. Он больше других пострадал от наводнения, которое произошло в Иркутской области.
Две трети груза в пострадавший район привезли за день до этого, остальное — 5 июля, сообщили в правительстве региона. Там уточнили, что в общей сложности иммунизацию проводят около полусотни бригад врачей.
Недостатка вакцины нет. <...> Обратиться к медикам может каждый житель из числа попавших в зону затопления, — сказано в сообщении пресс-службы областного правительства.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова предупредила о риске возникновения эпидемии в Иркутской области после схода воды. Только в Тулуне проживают чуть более 40 тысяч человек, вакцинацию необходимо провести 26 тысячам местных жителей.
Как писал News.ru, паводки в регионе произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. В списке погибших — 21 человек, ещё несколько считаются пропавшими без вести. Около 340 местных жителей госпитализированы.