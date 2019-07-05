https://static.news.ru/photo/13120c54-9f1d-11e9-9637-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Шестнадцать тысяч доз вакцины против гепатита А доставлены вертолётом санавиации в город Тулун. Он больше других пострадал от наводнения, которое произошло в Иркутской области.

Две трети груза в пострадавший район привезли за день до этого, остальное — 5 июля, сообщили в правительстве региона. Там уточнили, что в общей сложности иммунизацию проводят около полусотни бригад врачей.

Недостатка вакцины нет. <...> Обратиться к медикам может каждый житель из числа попавших в зону затопления, — сказано в сообщении пресс-службы областного правительства.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова предупредила о риске возникновения эпидемии в Иркутской области после схода воды. Только в Тулуне проживают чуть более 40 тысяч человек, вакцинацию необходимо провести 26 тысячам местных жителей.

За первые сутки кампании от гепатита А и брюшного тифа были привиты 125 человек. На данный момент специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали в зоне наводнения в Иркутской области вспышек заболеваний.

Как писал News.ru, паводки в регионе произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. В списке погибших — 21 человек, ещё несколько считаются пропавшими без вести. Около 340 местных жителей госпитализированы.

В шести районах действует режим ЧС. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.