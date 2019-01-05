Верника оштрафовали за езду по пешеходной улице

https://news.ru/storage/news/2cbc24bb3b8b74301e58bda404f45f45/baf4e1b1-a442-4fb7-b3f9-0002ed146c6d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Игорь Верник

Актёра Игоря Верника, решившего проехать на своём внедорожнике Range Rover по пешеходному Камергерскому переулку в центре Москвы, оштрафовали.

С телеведущего за его выходку взыскали 500 рублей, передаёт Telegram-канал Mash. Ранее в отношении артиста было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как писал News.ru, Верника вызвали в территориальное подразделение ДПС после публикации в Сети видеозаписи, на которой запечатлено, как его автомобиль выехал на пешеходную зону. При этом в МХТ им. Чехова заявили, что артист не нарушил правил. Дело в том, что у актёра «есть официальный пропуск на проезд через служебный въезд в Камергерском переулке», пояснила пресс-атташе театра Мария Малкина.