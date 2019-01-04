Верник проехал на джипе по пешеходной улице в Москве

https://news.ru/storage/news/ff542736944aa19cb91d701e0252c4d8/842fa681-7060-4b92-8115-df921b0d95be_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Игорь Верник

Актёр Игорь Верник проехал на своём внедорожнике по прогулочной зоне в Камергерском переулке в центре Москвы. Причём охрана телеведущего отгоняла от автомобиля марки Range Rover случайных прохожих.

На видеозаписи, которую опубликовал телеканал «Москва 24», видно, как джип артиста едет через толпу людей под крики охранников, беспокоящихся, чтобы пешеходы не поцарапали авто за 4 млн рублей.

На опубликованных кадрах слышны крики: «Пропустите, Верник едет!»

По словам представителя шоумена Анны Чернавских, «это, скорее всего, какая-то ложная информация».

Полиция пока никак не отреагировала на инцидент.

Как ранее сообщал News.ru, актёр Алексей Панин опубликовал в своём Instagram видео из салона автомобиля, который едет по главной пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова. После волны критики в Интернете он сообщил, что не был за рулём, и пояснил, что в Саратове многие подъезжают по этой улице к ресторанам и кафе. Актёр также призвал не раздувать скандалы по каждому поводу.