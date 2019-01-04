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Верник объяснил свою поездку на джипе по пешеходной зоне

Игорь Верник Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Игорь Верник

общество [ версия для печати ]

Актёр Игорь Верник заявил, что у него есть официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он служит. Так он объяснил свою поездку на внедорожнике по пешеходной улице.

«Мы все, артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — цитирует телеведущего РИА Новости.

Артист при этом добавил, что никакой охраны у него нет, а сообщения СМИ об этом — «бред».

Ранее News.ru писал, что Верник проехал на своём внедорожнике по прогулочной зоне в центре Москвы. Причём охрана телеведущего отгоняла от автомобиля марки Range Rover за 4 млн рублей случайных прохожих.


#москва #АКТЕР
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