Верник объяснил свою поездку на джипе по пешеходной зоне

https://news.ru/storage/news/5fd43f63674f92b3f9597fe6c5cf27b5/36a548ad-ba88-4175-bc4b-177d8cf92a70_850.jpg Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Игорь Верник

Актёр Игорь Верник заявил, что у него есть официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он служит. Так он объяснил свою поездку на внедорожнике по пешеходной улице.

«Мы все, артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — цитирует телеведущего РИА Новости.

Артист при этом добавил, что никакой охраны у него нет, а сообщения СМИ об этом — «бред».

Ранее News.ru писал, что Верник проехал на своём внедорожнике по прогулочной зоне в центре Москвы. Причём охрана телеведущего отгоняла от автомобиля марки Range Rover за 4 млн рублей случайных прохожих.