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Верховный суд уточнил понятие шпионских гаджетов

imago stock&people/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Пленум Верховного суда РФ уточнил понятие специальных, то есть шпионских, устройств, речь о которых идёт в Уголовном кодексе.

Согласно тексту постановления, таковыми могут быть признаны гаджеты, в случае если «им преднамеренно путём технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства». Обязательным условием при этом является то, что благодаря произошедшим изменениям стало возможно негласно получать информацию.

В постановлении подчёркивается, что даже такие устройства можно легально использовать в целях личной безопасности.

Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до лишения свободы за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Ранее News.ru писал о шпионских очках ZionEyez, выпущенных ещё до Google Glass. По описанию, солнцезащитное средство для глаз обладало 8-гигабайтной памятью, встроенными камерой и микрофоном для съёмки HD-видео и снимков, поддерживало Wi-Fi и Bluetooth и возможность опубликовать медиа в Facebook. Речь велась даже о таком неведомом по тем дням понятии, как стриминг на сайты.


#шпионскаятехника #верховныйсуд
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