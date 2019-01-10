Верховный суд отклонил претензию ФАС к «Агроторгу»

https://news.ru/storage/news/91d0ac3d7c8b07dde41ebe2c652bd372/1bc7d2e5-1274-4808-971e-6595375accf3_850.jpg Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу «Агроторга», оставила в силе решение арбитражного суда Московской области, полностью отклонившего в октябре 2017 года претензии ФАС к ретейлеру.

ФАС требовала признать незаконным договор аренды, по которому «Агроторг» получил помещение под новый магазин в Дмитровском районе Подмосковья. Антимонопольное ведомство также утверждало, что доля реализации продуктов питания группой на территории отдельного района превысила лимит в 25%, установленный законом о торговле.

Ретейлер не признал иск и доказал, что доля X5 Retail Group в 2013 году составляла 19,45%, и именно на эти данные, по словам ответчика, он ориентировался, заключая арендное соглашение.

Как ранее писал News.ru, глава управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин считает, что цены на топливо с начала года не повышались более чем на 1,7%. По его мнению, данные цифры свидетельствуют о соблюдении договорённости между нефтяниками о стабилизации топливного рынка. Махонин объяснил, что цены на топливо повышали в основном крупные вертикально интегрированные компании, эти меры объяснялись увеличением НДС.