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Верховный суд отклонил претензию ФАС к «Агроторгу»

Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу «Агроторга», оставила в силе решение арбитражного суда Московской области, полностью отклонившего в октябре 2017 года претензии ФАС к ретейлеру.

ФАС требовала признать незаконным договор аренды, по которому «Агроторг» получил помещение под новый магазин в Дмитровском районе Подмосковья. Антимонопольное ведомство также утверждало, что доля реализации продуктов питания группой на территории отдельного района превысила лимит в 25%, установленный законом о торговле.

Ретейлер не признал иск и доказал, что доля X5 Retail Group в 2013 году составляла 19,45%, и именно на эти данные, по словам ответчика, он ориентировался, заключая арендное соглашение.

Как ранее писал News.ru, глава управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин считает, что цены на топливо с начала года не повышались более чем на 1,7%. По его мнению, данные цифры свидетельствуют о соблюдении договорённости между нефтяниками о стабилизации топливного рынка. Махонин объяснил, что цены на топливо повышали в основном крупные вертикально интегрированные компании, эти меры объяснялись увеличением НДС.


#россия #ФАС #верховныйсуд #Агроторг
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