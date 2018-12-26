Верховный суд объяснил наказание за грязные номера

Верховный суд РФ объяснил, что грязь, снег и наледь на автомобильных номерах не являются поводом для такого же наказания, как за специально испорченные регистрационные знаки.
В ноябре 2016 года в Москве сотрудниками ГИБДД был задержан водитель. На него составили протокол о том, что номера автомобиля были в грязи, из-за чего их нельзя было прочесть, пишет «Ридус».
В данном случае водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, либо лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.
Водитель не согласился со словами сотрудников. Но мировой апелляционный суд поддержал полицейских в том, что лёд является оборудованием, препятствующим прочтению знаков, напоминает Ura.ru.
Однако в Верховном суде РФ Гвоздев сумел доказать свою правоту.
Как ранее писал News.ru, в Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.