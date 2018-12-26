Верховный суд объяснил наказание за грязные номера

https://news.ru/storage/news/2fb5ec09e83de50a5541b90b0f6cb174/8da7ea4a-35cc-44f2-a05b-3f17a8bfcf07_850.jpg АГН «Москва»

Верховный суд РФ объяснил, что грязь, снег и наледь на автомобильных номерах не являются поводом для такого же наказания, как за специально испорченные регистрационные знаки.

В ноябре 2016 года в Москве сотрудниками ГИБДД был задержан водитель. На него составили протокол о том, что номера автомобиля были в грязи, из-за чего их нельзя было прочесть, пишет «Ридус».

В данном случае водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, либо лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

Водитель не согласился со словами сотрудников. Но мировой апелляционный суд поддержал полицейских в том, что лёд является оборудованием, препятствующим прочтению знаков, напоминает Ura.ru.

Однако в Верховном суде РФ Гвоздев сумел доказать свою правоту.

Как ранее писал News.ru, в Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.