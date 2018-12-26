USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,271 $   Brent51.53 $ Bitcoin3,784.94 $
МОСКВА-9°C15:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Верховный суд объяснил наказание за грязные номера

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Верховный суд РФ объяснил, что грязь, снег и наледь на автомобильных номерах не являются поводом для такого же наказания, как за специально испорченные регистрационные знаки.

В ноябре 2016 года в Москве сотрудниками ГИБДД был задержан водитель. На него составили протокол о том, что номера автомобиля были в грязи, из-за чего их нельзя было прочесть, пишет «Ридус».

В данном случае водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, либо лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

Водитель не согласился со словами сотрудников. Но мировой апелляционный суд поддержал полицейских в том, что лёд является оборудованием, препятствующим прочтению знаков, напоминает Ura.ru.

Однако в Верховном суде РФ Гвоздев сумел доказать свою правоту.

Как ранее писал News.ru, в Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
технологии 13:58, 26 декабря 2018
Нейросеть поможет камерам распознавать автомобили
общество 08:22, 7 декабря 2018
Новые автомобильные номера введут в августе следующего года
экономика 01:43, 30 ноября 2018
Красивые автомобильные номера выставят на интернет-торги
Лента новостей
в мире 15:29
Украина вновь провалила торги керченского «Норда»
оружие 15:27
Путин доволен испытаниями нового оружия
экономика 15:26
АСВ может изменить механизм страховых выплат
наука 15:24
Учёные идентифицировали белки и липиды мамонта
общество 15:23
Суд Краснодара отказался реабилитировать рэпера Хаски
Другие новости
общество 15:23
Суд Краснодара отказался реабилитировать рэпера Хаски
общество 15:12
Более 112 тонн подозрительной икры изъяли в России
общество 14:49
Иностранцам запретят быть таксистами в России
общество 14:42
Ольга Глацких покинула свой пост
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top